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Міненерго просить з держбюджету понад 2 мільярди на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 14:58
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики звернулося до комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства з проханням спрямувати з державного бюджету на 2021 рік 2,1 млрд гривень на виплату зарплати шахтарям.
Дивися повний текст Міненерго просить з держбюджету понад 2 мільярди на зарплати шахтарям
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 14:58
Нормального угля в стране уже нет зато есть вечно бастующие шахтёры а для промышленности уголь закупаем США ,никакого бюджета не хватит для такой дурости...
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