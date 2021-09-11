Кабінет міністрів виділив 30 мільярдів гривень на компенсації теплокомуненерго.
Дивися повний текст Що буде з тарифами на ЖКГ — Шмигаль.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:13
Що буде з тарифами на ЖКГ — Шмигаль
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Дивися повний текст Що буде з тарифами на ЖКГ — Шмигаль.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:13
У местных руководителей нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду.
Пусть он это боксеру в прямом эфире расскажет. Я бы на этот интеллектуальный батл посмотрел с удовольствием
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