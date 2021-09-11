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Що буде з тарифами
на ЖКГ — Шмигаль

Що буде з тарифами на ЖКГ — Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:13

Що буде з тарифами на ЖКГ — Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів виділив 30 мільярдів гривень на компенсації теплокомуненерго.

Дивися повний текст Що буде з тарифами на ЖКГ — Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:13

У местных руководителей нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду.


Пусть он это боксеру в прямом эфире расскажет. Я бы на этот интеллектуальный батл посмотрел с удовольствием :)
EKO
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Модератори: Ірина_, Модератор

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