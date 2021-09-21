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Роботи-патрульні почали стежити
за порядком у Сінгапурі

Роботи-патрульні почали стежити за порядком у Сінгапурі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:32

Роботи-патрульні почали стежити за порядком у Сінгапурі

Пропонуємо до обговорення:
Роботи-патрульні почали стежити за порядком в Сінгапурі. Машини патрулюватимуть людні місця і виявлятимуть «небажану суспільну поведінку», пише Mothership.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:32

Устрашающая машина. Не спрятаться, ни убежать, ну только если не закрыть дверь или не найти ступеньки.
Dear_Sir
 
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