Роботи-патрульні почали стежити за порядком в Сінгапурі. Машини патрулюватимуть людні місця і виявлятимуть «небажану суспільну поведінку», пише Mothership.
Дивися повний текст Роботи-патрульні почали стежити за порядком у Сінгапурі.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:32
Роботи-патрульні почали стежити за порядком у Сінгапурі
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Дивися повний текст Роботи-патрульні почали стежити за порядком у Сінгапурі.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:32
Устрашающая машина. Не спрятаться, ни убежать, ну только если не закрыть дверь или не найти ступеньки.
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