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Оформлено майже 40 тис. авто «на єврономерах» за 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 вер, 2021 08:34
Пропонуємо до обговорення:
До бюджету за вказаний період вже сплачено суму близько 1,4 млрд грн.
Дивися повний текст Оформлено майже 40 тис. авто «на єврономерах» за 100 днів дії законів
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R2
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Додано: Суб 25 вер, 2021 08:35
Короче....Да здравствует СЕКОНД ХЕНД....
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ttt2022
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Додано: Суб 25 вер, 2021 08:56
ttt2022 написав:
Короче....Да здравствует СЕКОНД ХЕНД....
Алігарх, ти хоч права маєш?
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unicdima
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