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Оформлено майже 40 тис. авто
«на єврономерах» за 100...

Оформлено майже 40 тис. авто «на єврономерах» за 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:34

Оформлено майже 40 тис. авто «на єврономерах» за 100...

Пропонуємо до обговорення:
До бюджету за вказаний період вже сплачено суму близько 1,4 млрд грн.

Дивися повний текст Оформлено майже 40 тис. авто «на єврономерах» за 100 днів дії законів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:35

Короче....Да здравствует СЕКОНД ХЕНД....
ttt2022
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:56

  ttt2022 написав:Короче....Да здравствует СЕКОНД ХЕНД....

Алігарх, ти хоч права маєш?
unicdima
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