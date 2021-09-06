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У Стамбулі представили
електрокар, що літає

У Стамбулі представили електрокар, що літає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:05

У Стамбулі представили електрокар, що літає

Пропонуємо до обговорення:
Летючий електрокар «Джезірі» (Ceziri) розробки турецької компанії Baykar Makina представили на виставці аерокосмічної техніки та технологій Teknofest у Стамбулі.

Дивися повний текст У Стамбулі представили електрокар, що літає.
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