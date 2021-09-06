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У Стамбулі представили електрокар, що літає
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Додано: Суб 25 вер, 2021 09:05
Пропонуємо до обговорення:
Летючий електрокар «Джезірі» (Ceziri) розробки турецької компанії Baykar Makina представили на виставці аерокосмічної техніки та технологій Teknofest у Стамбулі.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 09:05
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