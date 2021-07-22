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Гетманцев розповів про новий податок на житло та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 вер, 2021 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт №5600 має принести держскарбниці додаткові 30 млрд гривень.
Дивися повний текст Гетманцев розповів про новий податок на житло та збільшення ренти на радіочастоти
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Додано: Суб 25 вер, 2021 09:57
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