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Гетманцев розповів про новий
податок на житло та...

Гетманцев розповів про новий податок на житло та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:57

Гетманцев розповів про новий податок на житло та...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт №5600 має принести держскарбниці додаткові 30 млрд гривень.

Дивися повний текст Гетманцев розповів про новий податок на житло та збільшення ренти на радіочастоти.
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