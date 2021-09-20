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Боржник добровільно сплатив
понад 404,5 тисячі гривень...

Боржник добровільно сплатив понад 404,5 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:58

Боржник добровільно сплатив понад 404,5 тисячі гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Задля виїзду за кордон боржник добровільно сплатив понад 404,5 тисячі гривень боргу з аліментів.

Дивися повний текст Боржник добровільно сплатив понад 404,5 тисячі гривень боргу з аліментів, щоб виїхати за кордон.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:58

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