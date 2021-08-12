Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Дивися повний текст Німецькі автогіганти не бачать перспектив в електромобілях.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 07:10
Німецькі автогіганти не бачать перспектив в електромобілях
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Дивися повний текст Німецькі автогіганти не бачать перспектив в електромобілях.
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