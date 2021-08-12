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Німецькі автогіганти не бачать
перспектив в електромобілях

Німецькі автогіганти не бачать перспектив в електромобілях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 07:10

Німецькі автогіганти не бачать перспектив в електромобілях

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дивися повний текст Німецькі автогіганти не бачать перспектив в електромобілях.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 07:11

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pleshko78_zp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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