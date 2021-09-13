Українські водії, сімейні лікарі та зварювальники в Польщі можуть заробляти близько 78 тис. грн.
Дивися повний текст Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн: хто затребуваний.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 вер, 2021 14:21
Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн: хто затребуваний.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|