Українські водії, сімейні лікарі та зварювальники в Польщі можуть заробляти близько 78 тис. грн.
Дивися повний текст Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн: хто затребуваний.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 14:21
Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн: хто затребуваний.
Додано: Нед 26 вер, 2021 16:37
Додано: Нед 26 вер, 2021 17:36
Truck Driver salaries in Poland range from 1,240 PLN per month (minimum salary) to 3,480 PLN per month (maximum salary).
Додано: Нед 26 вер, 2021 18:00
1240 не может быть, минималка 2800 или что-то около того. Дальнобои обычно работают на минималке + дневные (от 40 евро), когда в пути. Ну а там уже кто сколько бутербродов из дома возьмет.
Додано: Нед 26 вер, 2021 19:00
Оформляють на півставки щоб менше платити?
Водіям за км повині платити а не погодинно, тому тут мабуть мінімалки і немає
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