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Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 вер, 2021 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Українські водії, сімейні лікарі та зварювальники в Польщі можуть заробляти близько 78 тис. грн.
Дивися повний текст Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн: хто затребуваний
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R2
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Додано: Нед 26 вер, 2021 14:21
Это полная чушь
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smirnov56152
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Додано: Нед 26 вер, 2021 16:37
smirnov56152 написав:
Это полная чушь
Почему чушь? Средняя зарплата семейного врача 9600 злотых.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 26 вер, 2021 17:36
Truck Driver salaries in Poland range from 1,240 PLN per month (minimum salary) to 3,480 PLN per month (maximum salary).
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Додано: Нед 26 вер, 2021 17:56
78к грн в Польше - это чертовски мало.
Это тот же уровень жизни, что и в Украине на 39к грн - т.е. чуть лучше, чем у бомжа
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cruiser1
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:00
Ukrainian написав:
Truck Driver salaries in Poland range from 1,240 PLN per month (minimum salary) to 3,480 PLN per month (maximum salary).
1240 не может быть, минималка 2800 или что-то около того. Дальнобои обычно работают на минималке + дневные (от 40 евро), когда в пути. Ну а там уже кто сколько бутербродов из дома возьмет.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 26 вер, 2021 19:00
Gastarbaiter написав: Ukrainian написав:
Truck Driver salaries in Poland range from 1,240 PLN per month (minimum salary) to 3,480 PLN per month (maximum salary).
1240 не может быть, минималка 2800 или что-то около того. Дальнобои обычно работают на минималке + дневные (от 40 евро), когда в пути. Ну а там уже кто сколько бутербродов из дома возьмет.
Оформляють на півставки щоб менше платити?
Водіям за км повині платити а не погодинно, тому тут мабуть мінімалки і немає
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Додано: Нед 26 вер, 2021 19:37
Це в Україні від кілометра і без мінімалки. В Польщі і мінімалка 2800 брутто є + по суточно відрядження.
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kz_yura
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Додано: Нед 26 вер, 2021 23:55
kz_yura написав:
Це в Україні від кілометра і без мінімалки. В Польщі і мінімалка 2800 брутто є + по суточно відрядження.
Перевіз один вантаж чи десять зп однакова !?
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