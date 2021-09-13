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Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 вер, 2021 07:13
За 7.5 часов в сутки, 5 раз в неделю? - не верю. Скорее всего есть подводные камни, но автор не учёл их.
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3x2x3x2
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Додано: Пон 27 вер, 2021 09:19
3x2x3x2 написав:
За 7.5 часов в сутки, 5 раз в неделю? - не верю. Скорее всего есть подводные камни, но автор не учёл их.
Вас удивляет, что врач работает по Трудовому кодексу, а не ишачит "на скока здоровья хватит" по гражданскому договору?
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