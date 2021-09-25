Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн:...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 вер, 2021 07:13
За 7.5 часов в сутки, 5 раз в неделю? - не верю. Скорее всего есть подводные камни, но автор не учёл их.
Додано: Пон 27 вер, 2021 09:19
Додано: Пон 27 вер, 2021 16:36
Те кто пишет, что 78 тыс грн в польше очень мало, тот просто балабол! 78 тыс грн - это более 2200 тыс евро, что для рядового поляка недостижимая зарплата... рядовой поляк имеет 1000 евро зарплаты... те кто пишет , что и 2800 евро в польше, тот тоже балаболит и работает максимум за 1700 евро.... в польше дпльнобоем очень хорошая зарплата считается 1900-2200 евро... не читайте этих невменчемых "специалистов" ниже
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