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Українцям в Польщі пропонують
зарплату в 78 тис. грн:...

Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:00

Польша бред
vanasever54
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:13

За 7.5 часов в сутки, 5 раз в неделю? - не верю. Скорее всего есть подводные камни, но автор не учёл их.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:39

За указанные зарплаты поляки едут работать в другие страны.
sergejsavic239
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:19

  3x2x3x2 написав:За 7.5 часов в сутки, 5 раз в неделю? - не верю. Скорее всего есть подводные камни, но автор не учёл их.

Вас удивляет, что врач работает по Трудовому кодексу, а не ишачит "на скока здоровья хватит" по гражданскому договору?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 16:36

Те кто пишет, что 78 тыс грн в польше очень мало, тот просто балабол! 78 тыс грн - это более 2200 тыс евро, что для рядового поляка недостижимая зарплата... рядовой поляк имеет 1000 евро зарплаты... те кто пишет , что и 2800 евро в польше, тот тоже балаболит и работает максимум за 1700 евро.... в польше дпльнобоем очень хорошая зарплата считается 1900-2200 евро... не читайте этих невменчемых "специалистов" ниже
slaval2
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