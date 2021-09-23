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У світі заговорили про
нову фінансову кризу

У світі заговорили про нову фінансову кризу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:12

У світі заговорили про нову фінансову кризу

Пропонуємо до обговорення:
Акції другого за величиною забудовника Китаю China Evergrande Group на Гонконгській фондовій біржі впали більш ніж на 10% - слідом за ними пішов вниз і весь фондовий ринок Гонконгу.

Дивися повний текст У світі заговорили про нову фінансову кризу.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:13

К пузырю на рынке недвижимости привела не пандемия, а печать фантиков и раздача их тем, кто находится у верхушки этой пирамиды. Жилье скупили те, у кого и так миллионы, и оно стоит пустое, как некоторые улицы Лондона в самых дорогих районах. Пир во время чумы.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:27

Гонконг - ещё один Вавилон нашего времени. Уже готовят нас к инфляционным процессам, чтобы потом сказать - мы вас предупреждали: Вавилон - пал.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:49

Re: У світі заговорили про нову фінансову кризу

Це точно фінансовий ресурс? Падіння було 7 днів тому. Воно вже сьомий день відростає знову.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:55

В частности, по словам мэра Берлина Михаэля Мюллера, многие вынуждены покидать съемное жилье, поскольку больше не могут себе его позволить. Такая ситуация наблюдается в столицах Германии, Франции, Великобритании и Италии..


Интересно, вынуждены покинуть съёмное жилье. И куда они потом денутся? На улице жить будут? Или у них есть свое жилье?
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