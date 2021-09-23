Акції другого за величиною забудовника Китаю China Evergrande Group на Гонконгській фондовій біржі впали більш ніж на 10% - слідом за ними пішов вниз і весь фондовий ринок Гонконгу.
Дивися повний текст У світі заговорили про нову фінансову кризу.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 21:12
У світі заговорили про нову фінансову кризу
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Дивися повний текст У світі заговорили про нову фінансову кризу.
Додано: Нед 26 вер, 2021 21:13
К пузырю на рынке недвижимости привела не пандемия, а печать фантиков и раздача их тем, кто находится у верхушки этой пирамиды. Жилье скупили те, у кого и так миллионы, и оно стоит пустое, как некоторые улицы Лондона в самых дорогих районах. Пир во время чумы.
Додано: Пон 27 вер, 2021 07:27
Гонконг - ещё один Вавилон нашего времени. Уже готовят нас к инфляционным процессам, чтобы потом сказать - мы вас предупреждали: Вавилон - пал.
Додано: Пон 27 вер, 2021 08:49
Re: У світі заговорили про нову фінансову кризу
Це точно фінансовий ресурс? Падіння було 7 днів тому. Воно вже сьомий день відростає знову.
Додано: Пон 27 вер, 2021 08:55
Интересно, вынуждены покинуть съёмное жилье. И куда они потом денутся? На улице жить будут? Или у них есть свое жилье?
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