RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні хліб може
подорожчати на 25% – Новак

В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:01

В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак

Пропонуємо до обговорення:
В Україні до кінця цього року хліб може зрости в ціні від 5 до 25%.

Дивися повний текст В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95535
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:01

вау, очередное зеленое достижение
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 288
З нами з: 14.11.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:17

Ну, за год он уже процентов на 30 поднялся ... :)
mvi
 
Повідомлень: 263
З нами з: 07.11.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:59

Почнму подорожало сырьё???Постоянно во всех сми распинаются,что в этом году рекордный урожай за все годы независимости.это очередное подтверждение,что украинский рынок работает по "диким" спекулятивным законам.В аграрной Украине продукты питания дороже,чем в Европе.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2431
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:14

Кто поднялся Зе по рейтингу ;) или хлеб?
mankovit48
 
Повідомлень: 279
З нами з: 11.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:37

Отсутствие рынка-вот главная причина роста цен.
Scotch
 
Повідомлень: 943
З нами з: 01.08.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому
R2 » П'ят 24 вер, 2021 13:20
9 786
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 10:02
Ratatui
Зеленський: Олігархічної гілки влади в Україні більше не...
R2 » П'ят 24 вер, 2021 08:51
5 407
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 08:47
ludmilastrel1960
В Україні почали діяти нові вимоги до оформлення документів 1, 2
R2 » Чет 23 вер, 2021 20:13
10 1348
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 08:33
ttt2022

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Бинанс (3)
27.09.2021 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.