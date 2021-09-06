У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Те що крав ел.енергію - погано, те що майнив і заробляв валюту, тим самим покращуючи собі життя і країні торговий баланс - молодець. Що поганого в майнінгу? Краще заробляти на цьому гроші в полі, будуючи ферми та створюючи робочі місця на рівні держави, ніж закривати АЕС.
Silentreader написав:Я не понял, а на каком основании было конфисковано оборудование?
Ви забули в якій країні живете? В нас в місті була схожа ситуація. Рік власника мурижили (вимагали хабар за повернення обладнання), після чого справа розсипалась, відеокарти повернули, але за рік вони втратили в ціні суттєво. https://pershyj.com/p-u-sudi-virishili- ... yuti-35453