RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кривому Розі поліція викрила
у квартирі майнінгову...

У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:43

У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук та виявили майнінгову ферму криптовалюти, яку влаштував за власним місцем мешкання 32-річний криворіжець.

Дивися повний текст У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову ферму криптовалюти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95540
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:43

Те що крав ел.енергію - погано, те що майнив і заробляв валюту, тим самим покращуючи собі життя і країні торговий баланс - молодець.
Що поганого в майнінгу? Краще заробляти на цьому гроші в полі, будуючи ферми та створюючи робочі місця на рівні держави, ніж закривати АЕС.
Rainbow
 
Повідомлень: 3209
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:02

Я не понял, а на каком основании было конфисковано оборудование?
Silentreader
 
Повідомлень: 97
З нами з: 08.04.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:10

Re: У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову...

  Silentreader написав:Я не понял, а на каком основании было конфисковано оборудование?

Ви забули в якій країні живете?
В нас в місті була схожа ситуація. Рік власника мурижили (вимагали хабар за повернення обладнання), після чого справа розсипалась, відеокарти повернули, але за рік вони втратили в ціні суттєво.
https://pershyj.com/p-u-sudi-virishili- ... yuti-35453
NatiK
 
Повідомлень: 21
З нами з: 01.02.18
Подякував: 96 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:17

Пойдете обносить чью-то хату, лично у вас изьятия инструмента не будет))
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 02.06.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:30

А что майнинг уже незаконен? Может разоблачили кражу электроэнергии?
o_talavas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 19.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:34

в чому полягає експертиза, де можна ознайомитися з її протоколом?
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3212
З нами з: 03.02.13
Подякував: 317 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:39

Навіщо конфісковувати ферму? Якби він крав електроенергію без майнінга, то що тоді конфіскували би на експертизу? Холодильник і електролампочки?
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 601
З нами з: 24.05.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:11

По идее должны были конфисковать только магнит с помощью которого кралась электроэнергия. Но если не конфисковать что-то ценное, то на этом не заработаешь.
LOKY
 
Повідомлень: 964
З нами з: 11.10.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:24

Майніг це дохід, отже, підприємництво, тому тариф має бути як для підприємців. Ох і нарахують йому.
vinni-puh
 
Повідомлень: 6
З нами з: 02.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Псевдовакцинація за 6 тис. грн: кіберполіція викрила...
R2 » Сер 22 вер, 2021 17:39
1 171
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 вер, 2021 17:39
avk
ДФС викрила постачання контрафактного скрапленого газу з...
R2 » П'ят 03 вер, 2021 10:54
8 794
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 вер, 2021 17:58
_hunter
ДФС викрила міжнародне онлайн-казино з щорічним обігом...
R2 » Пон 06 вер, 2021 11:06
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 11:06
bobo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (353)
27.09.2021 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.