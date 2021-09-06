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У Кривому Розі поліція викрила
у квартирі майнінгову...

У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:59

В общем все сходятся во мнении что с реформой полиции что то не так :)
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:09

Кража електроенергии - ето плохо, но еще надо доказать, что она была.
Незаконно лишили небогатого человека небольшого подработка, и отопления зимой.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:14

Судя по фермам майнил минимум 5000 долларов в месяц, жадность не меряная!! Чё заплатить за электрику не смог??
smatros
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:32

Re: У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову...

Менты пришли по наводке за оборудованием. Вот и конфисковали то, за чем пришли
titanik
 
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