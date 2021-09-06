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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 15:09
Кража електроенергии - ето плохо, но еще надо доказать, что она была.
Незаконно лишили небогатого человека небольшого подработка, и отопления зимой.
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:14
Судя по фермам майнил минимум 5000 долларов в месяц, жадность не меряная!! Чё заплатить за электрику не смог??
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:32
Re: У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову...
Менты пришли по наводке за оборудованием. Вот и конфисковали то, за чем пришли
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