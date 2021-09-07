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BMW відмовляється випускати електромобілі з великим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarScoops.
Дивися повний текст BMW відмовляється випускати електромобілі з великим запасом ходу
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Додано: Пон 27 вер, 2021 13:24
это же сколько раз можно в булочною съездить на таком?
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