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BMW відмовляється випускати
електромобілі з великим...

BMW відмовляється випускати електромобілі з великим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:24

BMW відмовляється випускати електромобілі з великим...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarScoops.

Дивися повний текст BMW відмовляється випускати електромобілі з великим запасом ходу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:24

это же сколько раз можно в булочною съездить на таком?
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