Система глобального супутникового інтернету Starlink вийде з фази відкритого бета-тестування не в серпні, як раніше планувалося, а в жовтні.
Дивися повний текст Ілон Маск назвав нові терміни запуску супутникового інтернету Starlink.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 15:13
Ілон Маск назвав нові терміни запуску супутникового...
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Дивися повний текст Ілон Маск назвав нові терміни запуску супутникового інтернету Starlink.
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