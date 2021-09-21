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Ілон Маск назвав нові терміни
запуску супутникового...

Ілон Маск назвав нові терміни запуску супутникового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:13

Ілон Маск назвав нові терміни запуску супутникового...

Пропонуємо до обговорення:
Система глобального супутникового інтернету Starlink вийде з фази відкритого бета-тестування не в серпні, як раніше планувалося, а в жовтні.

Дивися повний текст Ілон Маск назвав нові терміни запуску супутникового інтернету Starlink.
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