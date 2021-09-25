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Податкова арештувала 26 млн грн українця: він купив авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 вер, 2021 18:02
Пропонуємо до обговорення:
У Харківській області викрили українця, який придбав цілу низку авто і земельних ділянок на суму 26 млн грн і не підтвердив джерела свого доходу. На кошти за це наклали арешт.
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