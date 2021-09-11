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Чого чекати від
курсу цього тижня?

Чого чекати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:41

Чого чекати від курсу цього тижня?

Пропонуємо до обговорення:
З минулого понеділка офіційний курс долара США, який встановлює НБУ, знизився.

Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:41

ну и где 27 ? Сентябрь заканчивается уже
cohan
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