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Volvo хоче повністю відмовитися
від шкіри для оббивки...

Volvo хоче повністю відмовитися від шкіри для оббивки...
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:56

Volvo хоче повністю відмовитися від шкіри для оббивки...

Пропонуємо до обговорення:
Шведський автовиробник Volvo Cars до 2030 року має намір домогтися того, щоб салони всіх автомобілів, що продаються компанією, були зроблені з матеріалів, альтернативних шкірі.

Дивися повний текст Volvo хоче повністю відмовитися від шкіри для оббивки салонів автомобілів до 2030 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:56

Хай цей директор ще й від м`яса відмовиться.
Ой дурні.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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