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Volvo хоче повністю відмовитися від шкіри для оббивки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 вер, 2021 07:56
Пропонуємо до обговорення:
Шведський автовиробник Volvo Cars до 2030 року має намір домогтися того, щоб салони всіх автомобілів, що продаються компанією, були зроблені з матеріалів, альтернативних шкірі.
Дивися повний текст Volvo хоче повністю відмовитися від шкіри для оббивки салонів автомобілів до 2030 року
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Додано: Вів 28 вер, 2021 07:56
Хай цей директор ще й від м`яса відмовиться.
Ой дурні.
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unicdima
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Ірина_, Модератор
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