Hyundai запустив нову лінійку Mini PC – компактних пристроїв, здатних впоратись із повсякденними задачами більшості користувачів.
Дивися повний текст Hyundai випустила лінійку мініатюрних персональних комп'ютерів.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:03
Hyundai випустила лінійку мініатюрних персональних...
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Дивися повний текст Hyundai випустила лінійку мініатюрних персональних комп'ютерів.
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:03
Х'юндай отримав доступ до залишків N4020 та розробив стратегію як їх порозпихувати... той випадок, коли віндовз коштує дорожче заліза... мабуть в них також доступ до дешевих ліцензій на 10 про інакше було б збитковим рішенням... нажаль, певно буде оснащенний дешевим гальмівнутим eMMC замість адекватного SSD, тож 10-ка там літатиме як хмаринка у безвітряну погоду )
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