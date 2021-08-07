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Hyundai випустила лінійку
мініатюрних персональних...

Hyundai випустила лінійку мініатюрних персональних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:03

Hyundai випустила лінійку мініатюрних персональних...

Пропонуємо до обговорення:
Hyundai запустив нову лінійку Mini PC – компактних пристроїв, здатних впоратись із повсякденними задачами більшості користувачів.

Дивися повний текст Hyundai випустила лінійку мініатюрних персональних комп'ютерів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:03

Х'юндай отримав доступ до залишків N4020 та розробив стратегію як їх порозпихувати... той випадок, коли віндовз коштує дорожче заліза... мабуть в них також доступ до дешевих ліцензій на 10 про інакше було б збитковим рішенням... нажаль, певно буде оснащенний дешевим гальмівнутим eMMC замість адекватного SSD, тож 10-ка там літатиме як хмаринка у безвітряну погоду )
Tamagoch
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