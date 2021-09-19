Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.
Дивися повний текст Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:04
Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів
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Дивися повний текст Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів.
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:05
а почему он должен бронировать себе в убыток, да ещё когда Россия официально объявлена врагом Украины? Ведь америкосы не поставляют газ в Европу, а продают его в Азии, т.к. там цена выше. Это результат "деятельности" власти Украины.
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:25
parus1952, Если россия монополист благодаря предательству германии и северному потоку-2, то она может ставить любые цены, при чем тут правительство Украины?
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:13
К сведению, во Франции газ подорожал на 44% с января, последнее подорожание с 1 октября на 12,6%. Франция не зависит от поставок Газпрома на столько.
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:26
Газ по схематозам накрутили не русские. В Европе пусть разбираются со своими же схемами. Там ищите причину.
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:53
а чего они монополисты? год назад они тока 30% в европы поставляли.. Штаты свой газ тащить не хотят - было дороговато, уже, правда, нет.
ну, и кого предала германия, можно поподробнее?
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:01
Нечего пенять на Газпром, он исправно исполняет контракт на транзит, и даже немного сверх того. А поставлять, не поставлять твёрдые дополнительные и временные дополнительные объёмы газа - это его личные коммерческие решения. Высокая цена газа 2021 г. - результат газовых директив и спекуляций на спотовом рынке, за которые так ратовала Европа и примкнувшая к ней Украина. Где те, кто кричал: "С нами Америка!" ? Пусть покажут нам американский СПГ! Если Америке ЕС и Украина до лампочки, то России и подавно!
Додано: Вів 28 вер, 2021 16:35
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