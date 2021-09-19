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Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 вер, 2021 20:45
Scream написав:
parus1952, Если россия монополист благодаря предательству германии и северному потоку-2, то она может ставить любые цены, при чем тут правительство Украины?
а вы романтик, тут вообще-то бал правит капитал.
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