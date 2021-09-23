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Ціна газу на Українській
енергетичній біржі почала...

Ціна газу на Українській енергетичній біржі почала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:26

Ціна газу на Українській енергетичній біржі почала...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня середня стартова ціна природного газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) почала знижуватися; найбільше зниження – 3,12% - зафіксоване на ресурс вересня у газотранспортній системі.

Дивися повний текст Ціна газу на Українській енергетичній біржі почала знижуватися.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:26

Не на долго. TTF уже 1036$.
roeakk36
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