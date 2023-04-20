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Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 кві, 2024 17:31
Пропонуємо до обговорення:
16 квітня 2024 року ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC) опустилася до 10,02 ETH, досягнувши мінімуму з серпня 2021 року, коли актив можна було придбати за 9,5 ETH.
Дивися повний текст Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року
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R2
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:32
это каким надо быть идиотом чтобы купить энфити)))
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konstantin kirovograd
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Ірина_, Модератор