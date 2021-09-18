|
|
|
Закон, необхідний для добровільного декларування,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:09
Пропонуємо до обговорення:
Закон, необхідний для запровадження добровільного декларування, опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".
Дивися повний текст Закон, необхідний для добровільного декларування, опублікували в «Голосі України»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95552
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:09
Не прошло и месяца ...))
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 264
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|