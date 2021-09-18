Закон, необхідний для запровадження добровільного декларування, опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".
Дивися повний текст Закон, необхідний для добровільного декларування, опублікували в «Голосі України».
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:09
Закон, необхідний для добровільного декларування,...
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Дивися повний текст Закон, необхідний для добровільного декларування, опублікували в «Голосі України».
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