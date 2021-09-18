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Закон, необхідний для
добровільного декларування,...

Закон, необхідний для добровільного декларування,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:09

Закон, необхідний для добровільного декларування,...

Пропонуємо до обговорення:
Закон, необхідний для запровадження добровільного декларування, опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Дивися повний текст Закон, необхідний для добровільного декларування, опублікували в «Голосі України».
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:09

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