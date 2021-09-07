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У monobank з'являться
власні банкомати (фото)

У monobank з'являться власні банкомати (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:15

Що тут незрозумілого, встановлять сучасні банкомати з рециркуляцією і нащо платити партнерам 0,5-1%, якщо свої ж клієнти прийдуть і все зроблять (і поповнять, і знімуть).
До того ж акцент на ЗП карти, вільний ринок, клієнт обирає на рахунок в якому банку отримувати кошти, і також обирає що у випадку потреби він прийде і з ЗП карти зніме нал під 0%, за один раз до 40 купюр, якщо купюри по 1000, то 40 000 і не буде як чудо-юдо стояти і трусити по 1000.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:44

Какая-то железяка в пленке, а новость как будто моноНебанк изобрел банкоматы для человечества.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:54

  salvydas написав:Какая-то железяка в пленке, а новость как будто моноНебанк изобрел банкоматы для человечества.

новость как раз в том, что моноНебанк ставит свои банкоматы :wink:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:52

summacut, не знаю на счет КДВ, мне не давало снять более 3к с универсальной, а с учетом того что у нас в городе только 2 банкомата привата, то пришлось стоять в кассу отделения.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:57

  RomanTik написав:не знаю на счет КДВ, мне не давало снять более 3к с универсальной, а с учетом того что у нас в городе только 2 банкомата привата, то пришлось стоять в кассу отделения.


Утверждать не буду, но не помню, чтобы меня когда-то зеленая жаба ограничивала в снятии с собственных карт. За исключением случаев, когда в банкомате оставались мелкие купюры (стандартный диспенсер не выдает более 40 листов за раз).
summacut
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