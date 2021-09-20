Законопроект про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику, а лише запустить механізм перерозподілу активів, призведе до цензури і узурпації влади.
Дивися повний текст Закон про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику, — нардеп.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 14:13
Закон про олігархів не зменшить вплив бізнесу на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику, — нардеп.
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:13
«Если бы действительно хотелось принимать комплексные решения по борьбе с олигархами, то следовало бы принимать мои правки к этому законопроекту», — добавила нардеп.Очень как то скромненько.
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