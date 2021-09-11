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Ринок праці 2021: кількість
вакансій збільшується,...

Ринок праці 2021: кількість вакансій збільшується,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:03

Ринок праці 2021: кількість вакансій збільшується,...

Пропонуємо до обговорення:
Як за рік змінилась ситуація з вакансіями і зарплатами.

Дивися повний текст Ринок праці 2021: кількість вакансій збільшується, зарплати зростають.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:18

Вакансии есть, а нормальной работы нет. Все хотят быть топ-менеджерами и руководителями, а кругом требуются только продавцы-кассиры, водители-экспедиторы и таксисты.
warlamp
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