Як за рік змінилась ситуація з вакансіями і зарплатами.
Дивися повний текст Ринок праці 2021: кількість вакансій збільшується, зарплати зростають.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:03
Ринок праці 2021: кількість вакансій збільшується,...
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Дивися повний текст Ринок праці 2021: кількість вакансій збільшується, зарплати зростають.
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:18
Вакансии есть, а нормальной работы нет. Все хотят быть топ-менеджерами и руководителями, а кругом требуются только продавцы-кассиры, водители-экспедиторы и таксисты.
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