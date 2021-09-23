Керівник Черкаситеплокомуненерго Павло Карась пояснив, що без підняття тарифу на тепло пройти опалювальний сезон неможливо.
Дивися повний текст Черкаси підняли тарифи на опалення для населення.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 23:03
Черкаси підняли тарифи на опалення для населення
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Дивися повний текст Черкаси підняли тарифи на опалення для населення.
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:41
не удалось сайту создать нужный информационный фон, по сути, в заголовке содержится неправда
Міський голова Черкас не підписав рішення виконкому про підняття тарифу на тепло для користувачів КП «Черкаситеплокомуненерго».
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