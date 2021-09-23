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Черкаси підняли тарифи
на опалення для населення

Черкаси підняли тарифи на опалення для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 23:03

Черкаси підняли тарифи на опалення для населення

Пропонуємо до обговорення:
Керівник Черкаситеплокомуненерго Павло Карась пояснив, що без підняття тарифу на тепло пройти опалювальний сезон неможливо.

Дивися повний текст Черкаси підняли тарифи на опалення для населення.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:41

не удалось сайту создать нужный информационный фон, по сути, в заголовке содержится неправда

Міський голова Черкас не підписав рішення виконкому про підняття тарифу на тепло для користувачів КП «Черкаситеплокомуненерго».
https://provce.ck.ua/ne-pidpysav-rishen ... e_3NQi_r3I
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Модератори: Ірина_, Модератор

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