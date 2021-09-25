У МОЗі вважають, що окрім педагогів, зобов’язані зробити щеплення ще посадовці різних рівнів.
Дивися повний текст В Україні затвердили перелік професій, для яких обов’язкова вакцинація.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:20
В Україні затвердили перелік професій, для яких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні затвердили перелік професій, для яких обов’язкова вакцинація.
Додано: Сер 29 вер, 2021 08:21
"их отстранят от выполнения обязанностей" - что вкладывается в эту фразу? И что такое приказ по отношению к Закону? Ничего!
Но все принимают учителей за овец, которыми можно управлять как стадом.
Печально.
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