RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня зарплата в Києві -
35 тис. грн - дослідження

Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:43

Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження

Пропонуємо до обговорення:
У вересні середня заробітна плата в Києві збільшилася на 400 грн і склала вже 35,1 тис. грн.

Дивися повний текст Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95568
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:43

Министерство правды. Прочитав заголовок, статью можно и не читать.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3820
З нами з: 15.02.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:47

Да какие 35 как минимум 70-120, у нас уже поляки и чехи на складах в Киеве работают
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 02.06.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві повернуть штрафи за порушення карантину
R2 » Чет 23 вер, 2021 13:25
3 269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 вер, 2021 14:03
Nicolas21
У Києві за трафіком на дорогах будуть стежити камери зі...
R2 » Пон 20 вер, 2021 11:08
4 420
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 10:27
bukerman
Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження
R2 » Чет 16 вер, 2021 16:17
4 371
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 18:32
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98496)
29.09.2021 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.