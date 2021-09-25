Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, як можна виправити ситуацію з прийнятим законом про олігархів.
Дивися повний текст Разумков розповів, як можна виправити ситуацію з законом про олігархів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:13
Разумков розповів, як можна виправити ситуацію з законом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Разумков розповів, як можна виправити ситуацію з законом про олігархів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|