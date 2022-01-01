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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:11

Можливо маленька спроба із поверненням нормальної програми кешбеку? "Обіцяють на період 24.11-27.11 давати 7% на онлайн і навіть 5% на офлайн по деяким категоріям (ремонт, меблі, техніка, маркетплейси, одяг)"
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:22

Re: О.Bank

в начале года закончился срок действия пластика, но в аппке перевыпустить на виртуальную было нельзя. снес аппку с телефона, сегодня установил. и уже даже работает перевыпуск виртуалок. думаете к середине 2024 сделают заказ пластика на новую почту или не стоит надеяться?
wtf
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Повідомлень: 634
З нами з: 29.11.20
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  #<1 ... 118119120121
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