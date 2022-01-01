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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:11
Можливо маленька спроба із поверненням нормальної програми кешбеку? "Обіцяють на період 24.11-27.11 давати 7% на онлайн і навіть 5% на офлайн по деяким категоріям (ремонт, меблі, техніка, маркетплейси, одяг)"
Додано: Чет 30 лис, 2023 15:22
Re: О.Bank
в начале года закончился срок действия пластика, но в аппке перевыпустить на виртуальную было нельзя. снес аппку с телефона, сегодня установил. и уже даже работает перевыпуск виртуалок. думаете к середине 2024 сделают заказ пластика на новую почту или не стоит надеяться?
Додано: Пон 04 гру, 2023 15:52
автопролонгація
Доброго дня! як зняти лонгацію,депозит відкриття у відділенні.Додаток бачить лонгацію але світить сірим і відмовити не дає
Додано: Пон 04 гру, 2023 21:30
Додано: Нед 10 гру, 2023 17:03
Re: О.Bank
Є о.картка+ з кредитним лімітом. Підкажіть, чи тут чесний пільговий період (відсутність поборів в межах пільгового періоду за використані кредитні кошти) і чи є якісь плюшки (кешбек)?
Додано: Нед 10 гру, 2023 17:14
честный
поборы у White Online есть, хз как у Окарты, наверно тоже есть - те самые 25 грн в мес если потратил, но мало, если не тратил вообще - нету
кешбека нет, разово мо CBO и прочим сделали за счет Мастеркард на BlackFriday, и все
Додано: Вів 12 гру, 2023 09:43
Re: О.Bank
С чернопятничным кешбэком бублик прокинул или кому-нибудь выплатил?
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:05
Чекаємо.
3.6. Заохочення виплачується до 27.12.2023р., шляхом перерахування коштів на БПР
Учасника, в рамках якого були здійснені Торгові операції, після утримання податків та
зборів передбачених п. 3.7. цих Умов.
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