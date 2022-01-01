RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
О.Bank

О.Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.9 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 10:23

  klug написав:
  WallNutPen написав:Гашу всегда в свой РД (для о.карты это день заключения договора)

Не зовсім, для карток відкритих після 25-го числа та до кінця місяця РД - 1-ше число. Для решти випадків дійсно - дата укладення договору.

В мене якраз такий випадок. Тобто я можу погашатися 1 числа?
Boundless
 
Повідомлень: 2189
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 23:46

Чи є якесь обмеження за часом для валютообміну в додатку? Не дає обмінювати, хоча 3 години тому давало. Ліміти усі в нормі.
Zonenor
 
Повідомлень: 105
З нами з: 26.02.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:48

Ідейка підлила кредлім, 75→112.
і це при тому що ці 75 в мінусі з початку січня.

mi respeto!
KVV
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 29.11.18
Подякував: 59 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 09:50

Погашаю кредитку О.карта+
Закинул сумму, которая была предложена для того чтобы карта оставалась в льготном,
в додатке вижу еще "заборгованність по процентах"
Эта сумма не влияет на грейс? Если не оплачивать её сейчас, то просто добавится к оплате в конце следующего льготного периода?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2821
З нами з: 19.03.09
Подякував: 144 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:32

Re: О.Bank

emeta написав:Погашаю кредитку О.карта+
Закинул сумму, которая была предложена для того чтобы карта оставалась в льготном,
в додатке вижу еще "заборгованність по процентах"
Эта сумма не влияет на грейс? Если не оплачивать её сейчас, то просто добавится к оплате в конце следующего льготного периода?
Треба закидати всю суму з процентами. Тільки в цьому разі картка вважається погашена повністю
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4231
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:04

Re: О.Bank

  emeta написав:Эта сумма не влияет на грейс? Если не оплачивать её сейчас, то просто добавится к оплате в конце следующего льготного периода?
Да для грейса эта сумма влияния не имеют - ее включат в сумму для погашения в ближайшую РД и загасить ее надо будет уже в следующем РП. Всегда так гашу - ровно сумму которую аппка светит для грейса, а начисленные в текущем РП проценты - уже к РД следующего месяца - вылетов из грейса не было.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 08.06.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 120121122123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mogicanin1986, valya і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sense Bank 1 ... 1180, 1181, 1182
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 01:45
11814 3258318
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 17:33
AlexTk
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 12551
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2322)
15.04.2024 19:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.