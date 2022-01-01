RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
О.Bank

О.Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.7 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 10:23

  klug написав:
  WallNutPen написав:Гашу всегда в свой РД (для о.карты это день заключения договора)

Не зовсім, для карток відкритих після 25-го числа та до кінця місяця РД - 1-ше число. Для решти випадків дійсно - дата укладення договору.

В мене якраз такий випадок. Тобто я можу погашатися 1 числа?
Boundless
 
Повідомлень: 2241
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 23:46

Чи є якесь обмеження за часом для валютообміну в додатку? Не дає обмінювати, хоча 3 години тому давало. Ліміти усі в нормі.
Zonenor
 
Повідомлень: 105
З нами з: 26.02.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:48

Ідейка підлила кредлім, 75→112.
і це при тому що ці 75 в мінусі з початку січня.

mi respeto!
KVV
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 29.11.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 09:50

Погашаю кредитку О.карта+
Закинул сумму, которая была предложена для того чтобы карта оставалась в льготном,
в додатке вижу еще "заборгованність по процентах"
Эта сумма не влияет на грейс? Если не оплачивать её сейчас, то просто добавится к оплате в конце следующего льготного периода?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2861
З нами з: 19.03.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:32

Re: О.Bank

emeta написав:Погашаю кредитку О.карта+
Закинул сумму, которая была предложена для того чтобы карта оставалась в льготном,
в додатке вижу еще "заборгованність по процентах"
Эта сумма не влияет на грейс? Если не оплачивать её сейчас, то просто добавится к оплате в конце следующего льготного периода?
Треба закидати всю суму з процентами. Тільки в цьому разі картка вважається погашена повністю
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4348
З нами з: 13.12.12
Подякував: 752 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:04

Re: О.Bank

  emeta написав:Эта сумма не влияет на грейс? Если не оплачивать её сейчас, то просто добавится к оплате в конце следующего льготного периода?
Да для грейса эта сумма влияния не имеют - ее включат в сумму для погашения в ближайшую РД и загасить ее надо будет уже в следующем РП. Всегда так гашу - ровно сумму которую аппка светит для грейса, а начисленные в текущем РП проценты - уже к РД следующего месяца - вылетов из грейса не было.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1228
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:00

Re: О.Bank

єдиний банк з усіх який після резету телефону захотів заново заяву-договір підписувати
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 196
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:16

Re: О.Bank

чому тема окрема від Ідея банку?
об'єднайте
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 196
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 120121122123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier, quadro_tony_da, Sense Bank, valya і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sense Bank 1 ... 1268, 1269, 1270
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 01:45
12697 3445577
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2024 16:12
Sense Bank
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 20110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.