Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 21:42

Шановний представник банку!
Чи є умовою активності (тобто операцією, яка відміняє "неактивність") перенесення деякої суми з карткового рахунку на "Дохідний сейф"?
Дякую за відповідь!
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:36

Искатель Так, зняття/поповнення сейфу підійде 👌

Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата:
    Плата за запит залишку в банкоматі
    Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф
    Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО)
    Reversal (повернення коштів)
    Готівкове поповнення карткового рахунку
    Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
    Покупка
    Зняття готівки в банкоматі
    Зняття готівки в терміналі
    Поповнення через POS
    Поповнення через банкомат
    Списання переказу з картки на карту всередині банку
    Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
    Поповнення через касу
    Поповнення карткового рахунку через термінали
    Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
    Поповнення карткового рахунку через Sense
    Зарахування пенсій
    Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит
    Зарахування переказу з картки на картку
    Переказ з картки на картку
    Видача готівки з рахунку в касі банку

Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:57

  Sense Bank написав:
  lov2108 написав:А що халявні розстрочки на 3 місяці вже фсьо? :shock:

Від 1 жовтня до 31 грудня 2025 року для власників кредитних карток на тарифах Red 2.0, Red Cash та "Максимум готівка" доступна акційна пропозиція з оформлення розстрочки під 0,01% річних, без щомісячної комісії та строком на 3 місяці на покупку від 1 000 грн за рахунок кредитних коштів.

Якщо покупка була здійснена частково за власні кошти - пропозиція розстрочки надійде, коли покупка спишеться по рахунку (до 3 робочих днів)

Якщо ж всі умови виконані, але пропозиція розстрочки не надійшла, навіть після списання покупки з рахунку - будь ласка, зверніться до нашої підтримки, колеги все перевірять та зможуть допомогти 💙

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️

Аналогічна ситуація. Була покупка з Red кілька днів тому на 1000 грн, розстрочка на 3 міс. тільки платна. Розкажіть що це за Red 2.0, треба заново відкривати тепер карту Red 2.0, перекидати ліміт і стару закривати? Навіщо такі викрутаси. :evil:
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:16

Striker Щоб скористатись акційною розстрочкою, то так, потрібно буде відкривати та закривати. То ж якщо у вас буде пропозиція на оформлення картки Red 2.0 ви можете зробити це і перекинути на неї ваш поточний ліміт. Але зауважу, що така можливість буде доступна для нових карток лише через 10 днів після відкриття.

