RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1569157015711572

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:16

Re: Sense Bank

  quadro_tony_da написав:ще такий прикол поповнюю в нуль карту але в день РКО воно знімає додатково 1 абу 2 копійки втіхаря

Втихаря или всё таки явное "Списання процентів за користування кредитом (покупки)"? В последнем никакой хитрости нет и оно не 1-2 копейки, а 0.01% годовых. Примерно 75 копеек за 100к в месяц. У Идеи ещё такая ставка.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6744
З нами з: 23.03.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:49

Re: Sense Bank

  moveton написав:Втихаря или всё таки явное...
Адназначна тишком-нишком, бо знімають після закінчення опердня, і відображають по рахунку вже наступного дня, коли вже догасити не можна :P :P
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6879
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
  #<1 ... 1569157015711572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 380577
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 58633
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10949)
10.03.2026 21:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.