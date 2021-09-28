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У 2022 році уряд планує
продовжити підвищення пенсій

У 2022 році уряд планує продовжити підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:36

У 2022 році уряд планує продовжити підвищення пенсій

Пропонуємо до обговорення:
Уряд вже запланував послідовне підвищення пенсій на 2022 рік.

Дивися повний текст У 2022 році уряд планує продовжити підвищення пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:36

Поднять минимальные пенсии нужно,позорище.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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