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У 2022 році уряд планує продовжити підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 вер, 2021 16:36
Пропонуємо до обговорення:
Уряд вже запланував послідовне підвищення пенсій на 2022 рік.
Дивися повний текст У 2022 році уряд планує продовжити підвищення пенсій
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:36
Поднять минимальные пенсии нужно,позорище.
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