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Повернення «бебі-боксів». Експерт пояснила, що входитиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 вер, 2021 17:44
Пропонуємо до обговорення:
В Україні знову почали видавати "пакунки малюка". "Пакунок малюка" — це одноразова натуральна допомога у вигляді набору необхідних речей для новонародженої дитини. Загальна вартість набору становить не більш як 5 тисяч грн.
Дивися повний текст Повернення «бебі-боксів». Експерт пояснила, що входитиме до нового «пакунка малюка»
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