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За який період враховуються доходи при розрахунку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:09
Пропонуємо до обговорення:
Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.
Дивися повний текст За який період враховуються доходи при розрахунку розміру житлової субсидії
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