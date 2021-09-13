Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.
Дивися повний текст За який період враховуються доходи при розрахунку розміру житлової субсидії.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 23:09
За який період враховуються доходи при розрахунку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За який період враховуються доходи при розрахунку розміру житлової субсидії.
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:09
Відмовили в наданні субсидії домогосподарству, в якому виховується 14 неповнолітніх дітей. Причина: один з батьків вирощує бройлерів, овочі, фрукти, ягоди, маючи 0.5 га землі та не маючи офіційного працевлаштування. Ще пару днів почекаємо, і при відсутності реакції з боку органів влади, плануємо застосувати дієвий в нашій державі спосіб звернути на себе увагу - перекрити трасу Київ-Чоп в районі с. Омеляна...
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