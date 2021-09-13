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За який період враховуються
доходи при розрахунку...

За який період враховуються доходи при розрахунку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:09

За який період враховуються доходи при розрахунку...

Пропонуємо до обговорення:
Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

Дивися повний текст За який період враховуються доходи при розрахунку розміру житлової субсидії.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:09

Відмовили в наданні субсидії домогосподарству, в якому виховується 14 неповнолітніх дітей. Причина: один з батьків вирощує бройлерів, овочі, фрукти, ягоди, маючи 0.5 га землі та не маючи офіційного працевлаштування. Ще пару днів почекаємо, і при відсутності реакції з боку органів влади, плануємо застосувати дієвий в нашій державі спосіб звернути на себе увагу - перекрити трасу Київ-Чоп в районі с. Омеляна...
andriimatv
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