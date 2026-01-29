ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
ЛАД ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування... А тепер порівняємо зараз .
тут важно не в скільки раз зарплата вища середньої по країні а чи є охочі добровільно виконувати роботу за запропоновану тобою суму. І якого ти постоянно напарюєш совок? Хіба ти живеш як совковий продавець? Шото за претензії Бандерлог хотів смахати а дали більше грошей то поки не втік) По твому в цьому є щось парадоксальне?
budivelnik написав:Но кто-то совсем недавно утверждал, что в стране половина экономики (а значит и зарплат) - в тени... Бандерлог, помню, под конец того года цифры озвучивал - там что-то на уровне "двух средних по Столице" было. Как за сиденье в окопах - неадекватно мало (мое мнение, естественно).
А я тут при чому? ...... А я то тут яким боком? Якби всі вище перечислені платили в тих пропорціях що й я, то саша мав би надлишок особового складу, бо йому б водії були не потрібні внаслідок того що вони б на теслах з автопілотом на позиції б їздили...
При том, что больше никто - недоплачивая даже до базовых 100к - не рассказывает, что что только он на себе весь экономический фронт держит. При этом позволяя себе задавать вопросы "а не мало ли я себе оставляю?" - при том, что в ЗСУ это меньше 10%...
Так при чем тут пропорции - если в абсолюте - недоплата?
ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
ЛАД ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування... А тепер порівняємо зараз.
тут важно не в скільки раз зарплата вища середньої по країні а чи є охочі добровільно виконувати роботу за запропоновану тобою суму. І якого ти постоянно напарюєш совок? Хіба ти живеш як совковий продавець? Шото за претензії Бандерлог хотів смахати а дали більше грошей то поки не втік) По твому в цьому є щось парадоксальне?
В жодній країні світу на яку нападе країна з кількістю в 4 рази більше населення-не знайдеться ДОБРОВОЛЬЦІВ які ДОБРОВІЛЬНО підуть її захищати Точно так само як не існує жодної країни в світі яка зможе без ризику для власної безпеки (як фінансової так і політичної) залучити добровольців з інших країн світу в кількості 1 млн осіб....
А тепер для інших Я писав , що пів року тому в мене бусифікували майстра по ремонту машин... Точніше його зупинили (їхав з роботи після 24-00 комендантська) дали можливість вибрати підрозділ (йому 50+ , обмежено придатний), так як майстер золоті руки -потрапив в ремроту( чи щось подібне).. Так от Зараз він приїхав у відпустку...його розповіді 1 В порівнянні з тилом - спить більше(відсипається) 2 В порівнянні з тилом - робить для ЗСУ те саме( і стільки ж ) скільки й робив допомагаючи волонтерам, при чому в ЗСУ йому трохи легше бо простіше з оплатою запчастин) 3 Отримує в рази більше ніж отримував в тилу...
Не шкодує. Тобто є різні люди Одні ( як цей майстер) вважають що Держава ПРОГРАЛА забравши його в ЗСУ , бо раніше те що ЗСУ отримувало від нього БЕЗКОШТОВНО тепер Держава оплачує в 50000+ грн/місяць. Так ризик потрапити під КАБ -є... Але й у Львові орєшнік впав за 1000 +/- метрів від його робочого місця
Высокоточные американские авиабомбы GBU-39/B SDB стали одним из ключевых инструментов Воздушных сил ВСУ для уничтожения российских расчетов БПЛА, пунктов управления дронами и ремонтных баз в ближнем тылу. Применение этого оружия по «дронарям» имеет системный характер из-за уникальных технических характеристик бомбы. [1, 2] ..........
Спасибо. Не могу обсуждать - не владею информацией. Меня больше интересовало сколько таких вылетов и какие результаты? Какой % расчётов БПЛА уничтожается авиацией? Здесь - https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-39 вижу удары по командным пунктам и скоплениям живой силы. Об охоте на расчёты БПЛА ни слова.
Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
У них там все взаємно. «Ібані ухмлянтти» , ті відповідають. Не совсем так. И на «Ібаних ухмлянтів» вы тоже нападаете, но они не пишут такие глупости.
То що тут роблять Хунтери, можете мені пояснити?
Не могу. Но вы знаете, я не могу объяснить, что здесь делают очень многие. И уже почти перестал понимать, что в таком обществе делаю я. Разве что привычка.
ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
ЛАД ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування... А тепер порівняємо зараз 1 В середньому боєць МАЄ в три рази вищу зарплату( а в реалі і у всі 4 рази , бо при визначенні середньої по країні його висока піднімає середню) 2 Крім зарплати він має харчування....
Тобто Україна ВЖЕ в рази покращила ситуацію ніж була в тому ж совку, але ти за совкові правила.
В совке никто не говорил о капитализме и "рыночных зарплатах". Речь шла только об обязанности защищать родину.
Но вы знаете, я не могу объяснить, что здесь делают очень многие.
А я розумію. Вони живуть у цій країні, платять їй податки, хтось воює, хтось фінансує. Їм важлива доля своєї країни. Ви теж живете в ній і страждаєте від обстрілів. А що хунтер робить крім вбивання часу, якого у безробітнього море - нема відповіді ні в кого. Людині принести б полегшення, хай будує житя в новій країні, час витрачає час на сина . Вивчення нової мови знову таки. А ми в своїй країні розберемся без бігунців «нерезидентів». І навіть батьків його по мірі сил будемо утримувати
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 чер, 2026 14:45, всього редагувалось 1 раз.