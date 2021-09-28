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Розтрата 88 мільйонів: суд
виправдав фігурантів справи...

Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:55

Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи...

Пропонуємо до обговорення:
Вищий антикорупційний суд виправдав трьох фігурантів справи про розтрату 88 млн грн Державної продовольчої зернової корпорації.

Дивися повний текст Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи Держзернової корпорації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:55

Наш суд - самый гуманный суд в мире. Бабло побеждает зло.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:07

Это известный всем(украинцам) закон:кто ворует миллионами-ответственности не несёт,пересичного за 1000гривень могут посадить.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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