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Фонд держмайна продав ДП
«Буран» за 49 мільйонів

Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 21:07

Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна реалізував на приватизаційному аукціоні науково-дослідний інститут «Буран». Покупець має сплатити ₴49 мільйона за об’єкт та ₴9,8 мільйона ПДВ.

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Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів
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норм так, земелька прямо за палацом Україна у Києві. висоток можна набудувати. uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%94%D0%86_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
Taras_2001
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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