Фонд державного майна реалізував на приватизаційному аукціоні науково-дослідний інститут «Буран». Покупець має сплатити ₴49 мільйона за об’єкт та ₴9,8 мільйона ПДВ.
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Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів
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Додано: Чет 25 лип, 2024 21:07
Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів
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Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів
Додано: Чет 25 лип, 2024 21:08
норм так, земелька прямо за палацом Україна у Києві. висоток можна набудувати. uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%94%D0%86_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
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